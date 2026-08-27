اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة الصومالية مقديشو أعمال برنامج «إعلاميو السلام»، الذي استهدف تعزيز قدرات الإعلاميين والصحفيين في مواجهة الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية والتضليل والدعاية الإرهابية، بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالفتاح قاسم محمود.

وركز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في التعامل مع المحتوى المتطرف والمعلومات المضللة، وتعزيز الممارسات الإعلامية القائمة على الدقة والمصداقية والمسؤولية، بما يدعم نشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش والسلام.

وأكد الوزير الصومالي أن البرنامج يمثل خطوة عملية لإعداد كوادر إعلامية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل التصدي للأفكار المتطرفة والدعاية التي تستغل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لاستقطاب الشباب ونشر التضليل.

وثمّن دعم المملكة المتواصل لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدًا بدور التحالف في تعزيز الشراكة مع الصومال وبناء القدرات الإعلامية الوطنية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار.