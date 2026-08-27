نوه نجم منتخب مصر والزمالك السابق أحمد حسام ميدو، بقدرات الدولي المصري عمر مرموش، بعد اقتراب انتقاله إلى صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إضافة قوية

وقال ميدو في تصريحات لموقع «TalkSport» الشهير: «إن توتنهام نجح في الحصول على لاعب مميز». وأشاد بعقلية مرموش الاحترافية وقدراته الهجومية.

وأضاف: «توتنهام حصل على لاعب رائع، ومرموش مهاجم مميز ويمتلك عقلية احترافية».

وتحدث ميدو عن معرفته المبكرة بقدرات مرموش، قائلًا: «أنا منحت مرموش فرصة اللعب مع وادي دجلة وهو عنده 16 سنة فقط، وكنت واثقًا من إمكاناته وتوقعت له مستقبلًا مميزًا».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن مرموش سيكون إضافة قوية لتوتنهام، خاصة في ظل امتلاكه القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

خيارات هجومية

وتابع: «توتنهام يحتاج لاعبًا بجودة مرموش، وسيمنح دي زيربي خيارات هجومية متعددة. وأرى أن انتقاله لمانشستر سيتي لم يكن خطوة موفقة».

وأشار ميدو إلى أن مركز الجناح الأيسر هو الأنسب لمرموش في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع قدرته على اللعب أيضًا كمهاجم صريح.

واختتم تصريحاته برسالة إلى جماهير توتنهام، قائلًا: «لديكم لاعب محترف ومهاجم قناص، وسيضيف قوة كبيرة لشخصية وعقلية الفريق».

وتأتي تصريحات ميدو في ظل ترقب الإعلان الرسمي عن انتقال مرموش إلى توتنهام، في خطوة يسعى من خلالها اللاعب المصري إلى استعادة توهجه والحصول على فرصة أكبر للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.