التقى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه بالإمارة، المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا. واطّلع الأمير خالد بن سطام خلال اللقاء، على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد، وما نُفذ من أعمال لتهيئة المدارس والمرافق التعليمية، ورفع مستوى جاهزيتها، إلى جانب الخطط والبرامج المعدّة لضمان انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلاب والطالبات. وثمّن الأمير خالد بن سطام جهود منسوبي التعليم في الاستعداد المبكر وتهيئة البيئة التعليمية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل، ورفع مستوى الجاهزية والمتابعة الميدانية، بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة. وأكد مدير تعليم عسير مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات التعليم، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات المنطقة.