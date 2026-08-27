أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلةً من التنبيهات الجوية، اليوم، شملت عددًا من مناطق المملكة، متضمنةً هطولات مطرية متفاوتة الشدة، ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى صواعق رعدية وتساقط البَرَد وجريان السيول في بعض المواقع.

في منطقة حائل، نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مسببة تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، على أن تستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تترافق مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وهي حالة تمتد حتى الساعة الثامنة مساءً، ضمن نشاط سحب رعدية تتشكل على المرتفعات الغربية.

وفي المنطقة الشرقية، سجّلت الأرصاد موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى (47–48) مئوية، تشمل عددًا من المحافظات، إلى جانب توقعات بهطول أمطار خفيفة على بعض المواقع، في حالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً، نتيجة تداخل الكتل الحارة مع امتداد الرطوبة القادمة من الخليج.

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وتشمل محافظات عدة تمتد على الشريط الجبلي والسهلي، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، في ظل نشاط واضح للسحب الركامية الموسمية.

وأصدر المركز إنذارًا أحمر بهطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وهي من الحالات التي تتطلب أعلى درجات الحيطة، وتمتد حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه من أمطار خفيفة على محافظة شرورة، تترافق مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتأتي هذه الحالات ضمن التقلبات المناخية الموسمية التي تشهدها مناطق المملكة خلال هذه الفترة، حيث تتفاعل السحب الركامية مع الفوارق الحرارية والرياح السطحية، ما يستدعي متابعة مستمرة للتحديثات الجوية ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة.