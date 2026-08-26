شهدت ولاية مونتانا الأمريكية واحدة من أكثر الحوادث العائلية دموية هذا العام، بعدما أقدم رجل على قتل ثمانية من أفراد أسرته؛ بينهم أربعة أطفال، قبل أن يضع حدًا لحياته.

وأكدت جنيفر ميرسر، المتحدثة باسم العائلة، أن الجريمة وقعت خلال مأدبة عشاء جمعت أربعة أجيال من الأسرة، من طفلة في السابعة إلى جدة تجاوزت التسعين.

وبحسب رواية العائلة، أطلق الجاني آلان سميث (44 عامًا) النار على والديه وجدته المُقعدة وشقيقته وطفليها، إضافة إلى طفلي زوج زوجته السابقة، ثم أشعل النار في المنزل قبل أن ينتحر. ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد بلاغ عن إطلاق نار، لتجد المنزل وقد التهمته النيران بالكامل، وتؤكد لاحقًا العثور على جثث الضحايا والجاني الذي توفي متأثرًا بإصابته الذاتية.

تفاصيل ليلة المأساة

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن براد آيرلاند، والد اثنين من الأطفال القتلى، أن سميث كان يعيش مع والديه قبل أن يطلبا منه المغادرة، وبعد أسبوعين عاد إلى المنزل أثناء اجتماع العائلة لتناول العشاء، وفتح النار على الجميع دون سابق إنذار. وكانت زوجة آيرلاند السابقة، ميغان غيكير، وطفلاهما أوين (13 عامًا) وشلوي (7 سنوات) ضمن الضحايا، إلى جانب طفلي زوج ميغان الحالي، لاندون (15 عامًا) وتشارلوت (12 عامًا).

وتشير العائلة إلى أن الطفلة تشارلوت حاولت الاتصال بالطوارئ لإنقاذ أفراد أسرتها قبل أن تُقتل، ووصفتها ميرسر بأنها «بطلة صغيرة حاولت إنقاذ الجميع».

تصاعد في جرائم العنف الأسري

وبحسب قاعدة بيانات مشتركة بين (أسوشيتد برس) وصحيفة (يو إس إيه توداي) وجامعة (نورث إيسترن)، تُعد هذه الجريمة حادثة القتل الجماعي رقم 22 في الولايات المتحدة منذ بداية العام، فيما تشير البيانات إلى أن 15 من هذه الحوادث مرتبطة بنزاعات أسرية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ نحو 50%.

وتُصنف مأساة مونتانا بأنها الأكثر دموية منذ حادثة أبريل الماضي في ولاية لويزيانا، حين قتل رجل ثمانية أطفال، سبعة منهم من أبنائه، في واقعة مشابهة.