أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وإصابة آخرين؛ جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان، على خلفية الصراع مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة.



وأفادت الشبكة في بيان، اليوم (الأربعاء)، بأن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوقلي حاضرة الولاية.



وأكدت أن استهداف المدنيين العزل يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يحول الصراع في جنوب كردفان إلى صراع واسع.



وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة ضغوط عاجلة على قيادات الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، لوقف الهجمات الانتقامية واستهداف المدنيين. ودعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استهداف المدنيين وانتهاك حقوقهم.



وتشهد ولاية جنوب كردفان بجانب ولايتي شمال وغرب كردفان منذ 25 أكتوبر الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.



ومنذ شهر أبريل من عام 2023، تخوض قوات الدعم السريع حرباً مع الجيش السوداني، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.