نقلت وكالة «رويترز» عن بيانات أولية، اليوم (الأربعاء)، أن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز، أمس (الثلاثاء)، وهو رقم لم يتغير كثيراً عن اليوم السابق، لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة.



وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة «كبلر» لتتبع السفن في الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، أن ناقلتين تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار خرجت من المضيق، بينما دخلت الممر المائي ناقلتان فارغتان. قد تتغير هذه الأرقام، إذ توقف بعض السفن عادة تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.



من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه جرى الاتفاق مع سلطنة عُمان على أن تفعيل المسار المشترك في مضيق هرمز يعني إغلاق المسار الجنوبي للممر الملاحي الحيوي.



ونقل التلفزيون الإيراني عن غريب آبادي قوله إن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عُمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال بحرية، مضيفاً أن المسار سيكون مؤقتاً، وقال: «سنتفاوض معهم بشأن مسار دائم».



وزعم أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية، مشيراً إلى أنه بموجب التفاهم، سيكون مسار دخول السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، ومسار خروجها عبر المياه الإقليمية العُمانية، وفي كلا المسارين ستمر السفن عبر المياه الإيرانية.



ولفت إلى أن التفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز «لا يعني إعادة فتحه غداً»، مضيفاً: سنجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوماً بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز.



وكانت سلطنة عُمان وإيران أعلنتا أن وزيري خارجية البلدين أجريا مشاورات بشأن استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، وبحثا إطاراً مرحلياً من شأنه توفير أساس عملي قابل للتنفيذ، في ضوء الوضع الراهن في الممر المائي الحيوي، الناجم عن الحرب وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الإطار المرحلي المقترح، بحسب بيان مشترك، إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير الممر المائي من الألغام.