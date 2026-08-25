لقي أكثر من 14 مسلحاً حوثياً مقتلهم، بينهم قادة ميدانيون، وأصيب 19 آخرون في ضربات للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي.



وأكد إعلام المقاومة الوطنية التابع للقوات المسلحة اليمنية توجيه ضربات بالمدفعية والطيران المسيّر على أهداف ومواقع عسكرية للمليشيا، جنوبي الحديدة، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصر وقيادات المليشيا بين قتيل وجريح.



وذكر الإعلام العسكري أن الضربات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة لما يسمى «اللواء العاشر قدس»، بقيادة المدعو أبو العز ريمة، كما استهدفت بدقة عالية مواقع متقدمة للمليشيا.



وقال الإعلام العسكري إن من بين القتلى الحوثيين مسؤول شؤون الأفراد والمسؤول الثقافي في اللواء المستهدف، مستعرضاً مشاهد مصورة توثق جانباً من الضربات التي استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا في جنوب الحديدة.



وتزامن ذلك مع تأكيدات نشرتها مواقع إعلامية يمنية لمقتل القيادي الحوثي سجاد مطهر، المعيّن برتبة لواء وهو المسؤول عن التسليح والإمدادات العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للمليشيا، إثر غارة بطائرة مسيّرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في الجوف.



وذكرت منصة «ديفانس لاين» المتخصصة بالشؤون العسكرية والأمنية أن سجاد مطهر، المنحدر من منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء، لقي مقتله قبل أيام في محافظة الجوف، إثر هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها القوات اليمنية على المحافظة.



وكانت المليشيا قد أقرت الأسبوع الماضي بمقتل القيادي الميداني حسين الهطفي، الذي كان يتولى قيادة الحراسة الخاصة لعبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي، في غارة استهدفت مواقع حوثية بمحور صعدة.