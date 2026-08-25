بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت شركة «Google» عن مفاجأة سارة للطلاب والدارسين حول العالم، أعلنت خلالها إطلاق حزمة متكاملة من الأدوات والخصائص المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر محرك بحثها ومساعدها الذكي «جيميني» (Gemini)، لجعل المذاكرة أكثر تفاعلية وسلاسة.

تستهدف الأدوات الجديدة تحويل عملية البحث التقليدية إلى تجربة تعليمية شاملة، وشملت التحديثات:

رسومات تفاعلية ومحاكاة حركية: إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد ومخططات مبسطة لشرح المفاهيم العلمية والمعقدة.

مركز مخصص للدارسين: بيئة داخلية تجمع الأدوات والوسائط التعليمية في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها.

ملخصات ذكية عبر (AI Overviews): تقديم إجابات شمولية مع إمكانية طرح أسئلة متابعة تفصيلية حول نقاط معينة داخل المنهج.

وعلى سبيل المثال، عند بحث الطالب عن «مقياس الرقم الهيدروجيني» (pH)، يولد البحث فوراً رسماً بيانياً تفاعلياً يوضح الأساسيات. وفي حال رغب الطالب في التعمق وسأل عن «موقع ثمار الحمضيات على المقياس»، يقدم الذكاء الاصطناعي توضيحاً حركياً مصمماً خصيصاً لتفصيل هذه الجزئية.

ولم تقتصر المفاجأة على شرح المواد، بل شملت إمكانية توليد نماذج تقييمية واختبارات تدريبية فورية في مختلف العلوم والإنسانيات واللغات. إذ يمكن للطالب إدخال أمر مثل: «أنشئ اختباراً باستخدام المفردات الأكثر شيوعاً للاستعداد لاختبار SAT»، ليقوم محرك البحث بتشكيل اختبار تفاعلي يُظهر النتيجة والتقييم فوراً.

وتأتي هذه الخطوة من «Google» في إطار منافسة محتدمة مع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل (OpenAI)، سعياً لجعل «جيميني» المساعد التعليمي الأول الذي يعتمد عليه الطلاب في مسيرتهم الدراسية.