حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاعتماد على الخواتم والأساور الذكية في تشخيص الأمراض أو متابعتها، مؤكدة أن دورها يقتصر على المساعدة في متابعة بعض المؤشرات الحيوية.

وأوضحت الغذاء والدواء عبر حسابها على منصة X، أن الخواتم والأساور الذكية يمكن أن تساعد مستخدميها على متابعة معدل نبضات القلب، ومستوى تشبع الدم بالأكسجين، إضافة إلى النوم والنشاط وعدد الخطوات.

ونصحت «الغذاء والدواء» بعدم استخدام هذه الأجهزة لمراقبة الحالة الطبية، وتجنّب استخدامها بديلاً عن الجهاز الطبي المرخّص أو رأي الطبيب.

وشدّدت على ضرورة استشارة الطبيب أو المختص الصحي فور ظهور قراءات غير طبيعية أو الشعور بأي أعراض.