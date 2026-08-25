كشف مصدر رفيع أن الولايات المتحدة عرضت على إيران رفع العقوبات والحصار البحري المفروض على المواني، مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء.



ونقلت قناتي "العربية"/"الحدث" ، اليوم الثلاثاء، عن المصادر أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ، حمل عرضاً لإيران بوقف الحصار ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم. وأفادت بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أبلغ منير أن طهران ستواصل مشاوراتها داخلياً وتقدم ردها قريباً.



وكتب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني مهدي طباطبائي، على منصة إكس: "خلافاً لبعض التكهنات الإعلامية غير الصحيحة، كانت زيارة المشير عاصم منير، قائد جيش باكستان الصديقة، إلى إيران مثمرة للغاية وحافلة بإنجازات دبلوماسية بالغة القيمة، وستتضح نتائجها قريباً.



واختتم قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية محسن نقوي، زيارة استغرقت يوماً واحداً إلى إيران، كجزء من الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الجمود في الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران واستكشاف سبل تحقيق سلام دائم وإنهاء دائم لعدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" ، الثلاثاء.



فيما نقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن بيان لإدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني صدر فجر الثلاثاء، أن المشير عاصم منير أجرى خلال الزيارة لقاءات رسمية مع الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.



وجاء في البيان: أن المحادثات كانت شاملة، وركزت على الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد التوترات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتسريع إنهاء النزاع. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية الخلافات عبر الحوار.



وأعلن الجيش الباكستاني أن المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن تقديرهم للدور البناء الذي تضطلع به إسلام آباد، ولمساعيها الصادقة لتسهيل الحوار وخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي للنزاع.



ونقلت إرنا عن الرئيس بزشكيان تأكيده خلال اللقاء مع المشير منير على ضرورة التزام أمريكا بتعهداتها تجاه إيران وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وشدد على ضرورة تصحيح أمريكا للهجتها ونهجها في تعاملاتها مع إيران، لأن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الإجراءات التنفيذية.



فيما قال قاليباف خلال اللقاء مع قائد الجيش الباكستاني: نتابع تنفيذ شروط مذكرة التفاهم، وعلى الولايات المتحدة الالتزام بتعهداتها بموجب المذكرة.