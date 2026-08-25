استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، رئيس مجلس إدارة جمعية «إكرام» لبنك الطعام الدكتور أحمد بن حربي المطرفي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أثنى مفتي عام المملكة على الجهود التي تبذلها الجمعية في حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام وإيصاله إلى مستحقيه، مؤكداً أن هذه الأعمال تعزز قيم التكافل والتراحم وتخدم المجتمع بصورة عملية وفاعلة.

واستمع الشيخ الفوزان إلى عرض مفصل حول برامج الجمعية ومبادراتها في الحد من الهدر الغذائي وتنظيم موارد الطعام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين بما يدعم العمل الخيري ويعزز الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية. وأكد أهمية مشروعات حفظ النعمة وما تعكسه من قيم إسلامية راسخة في شكر الله تعالى والمحافظة على النعم والتعاون على البر والتقوى، سائلاً الله أن يبارك في جهود القائمين على الجمعية ويوفقهم لكل خير.

حضر اللقاء الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.