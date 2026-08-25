نفى المحلل الرياضي لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي الأنباء المتداولة عن إيقافه بسبب تصريحاته عمّا وصفه بـ«الهدر المالي» في نادي الهلال.



وعلّق الهريفي، صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» قائلاً: «يا الله بصباح خير.. وش هالهبد اللي صاير.. أنام وأقوم على صلاة الفجر وأشوف هالكذب»، مضيفاً: «أشوفكم اليوم الساعة 11.. الصلاة بارك الله فيكم».



وكانت ضجة قد أثيرت مساء أمس بعد رسالة أحد متابعي برنامج رياضي عن اختفاء الهريفي، ليرد مقدم البرنامج: «إذا شفتوا فهد الهريفي سلموا لي عليه»، ما أثار الجدل حول مصيره.