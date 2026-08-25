أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» مهمة إدارة مواجهة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال «كأس القارات للأندية».



وتقام المواجهة يوم 26 أغسطس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في افتتاح مشوار الأهلي بالبطولة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بطل دوري أبطال آسيا للنخبة ببطل أوقيانوسيا.



ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع.



وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، أسندت المهمة إلى الحكم الدولي محمود عاشور، بمساعدة طارق مجدي، ليكتمل بذلك الطاقم المصري المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة.



ويأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة اللقاء تأكيدًا على الحضور الدولي للتحكيم المصري، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الأهلي وأوكلاند سيتي بحثًا عن بطاقة العبور إلى الدور التالي من البطولتة.