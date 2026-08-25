شهدت محافظة الجيزة واقعة قتل مأساوية بعدما عُثر على جثمان فتاة مُلقاة في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الحادث الذي أثار صدمة واسعة.

وبمجرد وصول البلاغ، باشرت فرق البحث الجنائي عملها، ليتبين من خلال التحريات أن ابن عم الضحية هو مرتكب الجريمة. وبعد ضبطه، اعترف أمام جهات التحقيق بأنه أقدم على قتلها إثر خلاف نشب بينهما بسبب رفضها الزواج منه، مؤكداً أنه استخدم سلاحًا أبيض خلال الاعتداء، ثم نقل الجثمان إلى منطقة نائية لإخفاء آثار جريمته.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار جمع المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

وأثارت الجريمة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه كثيرون الحادث بمقتل الطالبة نيرة أشرف في المنصورة، معتبرين أن تكرار جرائم «القتل بسبب الرفض» يعكس خطورة العنف الموجّه ضد النساء، ومطالبين بتكثيف حملات التوعية والردع للحد من هذه الظاهرة.