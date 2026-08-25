يبدو أن الزواج السري الذي جمع كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لم يكن الفصل الأخير في حكايتهما، إذ كشف الثنائي عن رغبتهما في إقامة احتفال زفاف كبير خلال الفترة المقبلة، يضم العائلة والأصدقاء ويعوض غياب الحفل التقليدي الذي انتظره كثيرون منذ إعلان خطوبتهما في أغسطس 2025.

ورغم أن الموعد لم يُحسم بعد، فإن رونالدو (41 عامًا) وجورجينا (32 عامًا) أكدا أن الحفل المرتقب سيكون مناسبة موسعة، بعدما اختارا عقد قرانهما في أجواء شديدة الخصوصية داخل منزلهما في (كاسكايس) بالبرتغال.

وقد وصفت جورجينا هذا الخيار في حديثها لمجلة (فوغ) بأنه قرار نابع من رغبة في الاحتفال «في المكان الذي نعيش فيه تفاصيل يومنا»، حيث يتناولان وجباتهما ويقضيان لحظاتهما العائلية.

وشهد الزفاف الحميم حضور أبنائهما الخمسة: إيفا ماريا وماتيو (9 سنوات)، ألانا (8 سنوات)، بيلا (4 سنوات)، وكريستيانو جونيور (16 عامًا)، الذي أنجبه اللاعب من علاقة سابقة. وروت جورجينا أن اختيارها لهذا النمط البسيط من الاحتفال جاء بدافع رغبتها في أن يحتفظ أطفالها بذكرى دافئة تقول: «على هذه الطاولة، تبادل والدانا عهودهما».

وتحدثت جورجينا عن التحول الكبير في رؤيتها ليوم زفافها، إذ كانت تتخيل في طفولتها احتفالًا أسطوريًا بفستان طويل وتاج مرصّع بالألماس، لكنها اليوم ترى أن البساطة والحميمية تحمل قيمة أكبر من أي مظاهر فاخرة، خاصة أن الحياة اليومية تمنحهما ما هو أبعد من القصور والجزر والسيارات الفارهة.

وأكدت أن يوم الزفاف جاء «تمامًا كما حلمت به»، مليئًا بالمشاعر والدفء العائلي، حتى أنها لم تستطع حبس دموعها خلال اللحظات الأولى من المراسم.

وبعد ساعات من الزفاف، غادر الزوجان البرتغال متجهين إلى الرياض، حيث يبدأ رونالدو موسمه الجديد مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، ليعلّق النجم البرتغالي مازحًا: «كل يوم هو شهر عسل» مع جورجينا.



