تحوّل حمّام أحد المنازل في مدينة وومبي بولاية كوينزلاند إلى مسرح فوضى غير متوقعة بعدما تسلل إليه ثعبان ضخم من نوع (ثعبان السجاد)، وهو من الأنواع الشائعة وغير السامة في المنطقة.

وقد فوجئ سكان المنزل بالزاحف وقد اتخذ من الحمّام ملاذًا مؤقتًا، قبل أن يبدأ بالتجول بين الرفوف ويسقط عدداً من العبوات والقطع الزجاجية، لتناثر الشظايا على الأرض في مشهد أربك أصحاب المنزل.

ورصد صائد الثعابين المحلي دان المشهد بكاميرته قبل أن يتدخل لإخراج الثعبان بأمان، إذ أظهر الفيديو؛ الذي نشرته قناة (ABC News) الزاحف ملتفًا بين زجاجات الشامبو وعبوات أعواد القطن ومستلزمات النظافة الشخصية وسط الفوضى التي أحدثها. وتمكّن دان من السيطرة على الثعبان وإخراجه دون تسجيل أي إصابات أو أضرار إضافية.

ورغم أن ظهور الثعابين في المناطق السكنية يُعد أمراً مألوفاً في بعض أجزاء كوينزلاند، فإن العثور على ثعبان بهذا الحجم داخل حمّام منزل، وما خلّفه من فوضى، يبقى تجربة غير معتادة للسكان الذين يعيشون بالقرب من المناطق الحرجية التي تشكّل بيئة طبيعية لهذه الزواحف.