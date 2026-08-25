تجسيداً لدور السعودية الريادي في مد يد العون للسكان في اليمن، ودعماً للوضع الإنساني المعيشي؛ دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلاثاء)، عمليات توزيع 7200 سلة غذائية في عدد من مديريات ساحل حضرموت، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع «الدعم الغذائي الطارئ».



ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة من المبادرات الإغاثية والإنسانية المتكاملة التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الأسر اليمنية المحتاجة.



ويستهدف المشروع، الذي يُنَفّذ بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، الوصول إلى أكثر من 50 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً ورعاية، وفي مقدمتهم المصابون بالأمراض المزمنة (مرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي)، إلى جانب ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقراً.



وثمّن مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد العمودي، الدعم الأخوي المستمر والمواقف النبيلة من السعودية، مشيداً بالجهود الاستثنائية والدعم المتواصل الذي يقدمه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لأبناء الشعب اليمني.



وأكد العمودي أن هذا الدعم سيسهم بشكل مباشر وملموس في سد الفجوة الغذائية وتحسين الظروف المعيشية اليومية لآلاف الأسر في حضرموت.