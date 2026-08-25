أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن الولايات المتحدة تكبدت، في المتوسط، خسائر قدرها 60 مليار دولار سنوياً في تجارتها مع كندا على مدى السنوات العشر الماضية، مؤكداً أن هذا الوضع "لن يستمر".



وقال ترمب، في منشورين عبر منصته "تروث سوشيال": "كندا تستغل الولايات المتحدة منذ عقود، متهماً إياها بفرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على المزارعين الأمريكيين، فضلاً عن إجراءات قال إنها تسببت في خروج العديد من الشركات الأمريكية من السوق".



معاملة خاصة



وأشار ترمب إلى أن كندا رفضت، على مدى 10 سنوات، اعتماد إحدى الشركات طائرات أمريكية، إلى أن تدخل شخصياً في الأمر، متهماً أوتاوا بمحاولة منح حصة سوقية كاملة لمنافس كندي للشركة.



وقال الرئيس الأمريكي: "أتعامل مع العديد من الدول، وكندا هي بسهولة الأصعب والأكثر عدمًا للمعقولية"، مضيفاً أن كندا تتصرف وكأنها تستحق معاملة خاصة، لكنها "ليست ولاية أمريكية، ولن تحصل على هذه المعاملة بعد الآن".



تصاعد التوترات



وتأتي تصريحات ترمب في وقت تصاعدت فيه التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعدما فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، فيما أعلنت كندا إجراءات انتقامية مماثلة. كما هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية اعتباراً من يناير 2027.



وكان ترمب قد هدد في يناير الماضي بفرض رسوم بنسبة 50% على الطائرات الكندية، على خلفية اتهامه كندا برفض اعتماد طائرات أمريكية.