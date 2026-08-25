كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم (الثلاثاء)، عن توجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر مطلع على الأمر أن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا، قبل زيارة راتكليف، بأن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى سيتوجه إلى موسكو، وطلبت منها تعليق الضربات إلى حين مغادرة الوفد.



وغادر راتكليف واشنطن، (الأحد)، متجهًا إلى لاتفيا على متن طائرة حكومية أمريكية، قبل أن ينتقل من العاصمة ريغا إلى موسكو، اليوم، على متن طائرة C-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية.



بدورها، قالت مصادر مطلعة لشبكة «سي بي إس نيوز» إن راتكليف موجود في موسكو لعقد اجتماعات، موضحة أن طائرة نقل أمريكية من طراز C-17A رُصدت في أحد مطارات موسكو إلى جانب موكب دبلوماسي أمريكي.



ولم تعلق الحكومتان الأمريكية والروسية على هوية المسؤول الأمريكي الموجود في روسيا أو الغرض من الزيارة، كما لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على طلبات للتعليق.



وكانت بيانات موقع «فلايت رادار 24» لتتبع حركة الملاحة الجوية أظهرت أن طائرة نقل عسكرية أمريكية هبطت، اليوم، في مطار فنوكوفو بموسكو.



وتعد هذه الزيارة أرفع زيارة لمسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى روسيا منذ يناير، لدفع مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، وسط توقعات بزيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قريبًا، خصوصًا بعد تأجيل زيارة كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.