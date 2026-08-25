أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن انتقال لاعب نادي الاتحاد السابق عبدالرحمن العبود إلى الشباب كان بالتراضي، ولم يتم تعويض النادي الغربي بأي مبالغ مالية من نظيره الشباب، إذ توصل العبود والاتحاد إلى اتفاق يقضي بتنازله عن رواتبه المتبقية، وإنهاء العقد ودياً.



الجدير ذكره أن إدارة نادي الاتحاد كانت قد أعلنت تجديد عقد اللاعب في الرابع من ديسمبر 2025 لمدة عامين، ومن المقرر أن ينتهي العقد في يونيو 2027، واتفق الطرفان على انتقال اللاعب بالتراضي، وبالتالي لم يتحصل نادي الاتحاد على أي مبالغ مالية من هذه الصفقة، علماً بأن اللاعب تبقى له أكثر من 10 أشهر في عقده.



يُذكر أن عبدالرحمن العبود انضم إلى الاتحاد في صيف 2019 قادماً من الاتفاق.