أتم نادي برشلونة الإسباني اتفاقه للتعاقد مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادماً من نادي فنربخشة التركي، وتُقدّر قيمة الانتقال بقرابة 4 ملايين يورو حسب ما تردد في الصحف العالمية.



وقد وصل اليوم الحارس الكرواتي إلى مدينة برشلونة على أن يُجري الفحوصات الطبية غداً (الأربعاء) تمهيداً لتوقيع العقد وليكون خياراً بديلاً للحارس خوان غارسيا.



وكان دومينيك ليفاكوفيتش، المولود في 9 يناير 1995، قد بدأ مسيرته الرياضية من الفئات السنية لنادي زدرافكو زادار، قبل أن يصنع اسماً بارزاً في الملاعب الأوروبية والعالمية بفضل ردود أفعاله الاستثنائية وبراعته في التصدي لركلات الترجيح. ومن أبرز إنجازاته تحقيق فضية مونديال روسيا 2018 وبرونزية مونديال قطر 2022.



يُعتبر انتقال ليفاكوفيتش إلى برشلونة خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، إذ يُنتظر أن يساهم في تعزيز صفوف الفريق الإسباني لمهاراته المميزة في مركز الحراسة.