سجّل الاتحاد الأوروبي عجزاً في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من عام 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من عام 2023.

وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم، أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 701.8 مليار يورو بين أبريل ويونيو الماضيين، مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق، بوتيرة تفوق نمو الصادرات البالغ 5.4%.



فائض الآلات والمركبات



ويرتبط هذا التحول أساساً باتساع عجز المنتجات الطاقية، الذي ارتفع من 71.3 مليار يورو في الربع الأول إلى 101.1 مليار يورو في الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع العجز في المواد الأولية من 7.9 إلى 9.4 مليارات يورو. وتراجع فائض الاتحاد في قطاع الآلات والمركبات من 24.9 إلى 23.2 مليار يورو، في حين ارتفع الفائض في المنتجات الكيميائية من 47.1 إلى 54 مليار يورو، وفي الأغذية والمشروبات من 10.7 إلى 11.5 مليار يورو.



ارتفاع تكاليف الطاقة



وكان الاتحاد الأوروبي قد حافظ على ميزان تجاري إيجابي منذ الربع الثالث من عام 2023، عقب مرحلة من العجز امتدت من أواخر 2021 إلى منتصف 2023 على خلفية الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. وأشار "يوروستات" إلى أن الصادرات والواردات كانتا قد سجلتا منحى تراجعياً منذ الربع الثاني من 2025، في سياق اتسم، من بين عوامل أخرى، بتصاعد التوترات الجمركية.