في واقعة طبية نادرة أثارت ذهول الأوساط العلمية، وقف أطباء في أستراليا أمام حالة فريدة من نوعها عقب الاختفاء التام لسرطان الجلد «الميلانوما» في مرحلته الرابعة والقاتلة من جسد مريض ستيني، في سيناريو درامي غير متوقع أعقب خضوعه لجراحة في القلب.

كان المريض الأسترالي، الذي أشارت إليه دراسة حالة نشرتها مجلة «BMJ» الطبية باسم «السيد A»، يعاني من مرحلة متقدمة جداً من المرض بعدما انتشرت الأورام السرطانية في أعضاء حيوية شملت الكبد وعظم الفخذ وعدداً من العقد الليمفاوية. ورغم خضوعه لعلاجات مكثفة بينها العلاج الكيميائي، اضطر إلى إيقاف العلاج كلياً بسبب آثاره الجانبية الشديدة، دون تسجيل استجابة واضحة للأورام.

وأثناء رحلة علاجه، احتاج الرجل إلى إجراء جراحة عاجلة في القلب نتيجة ضيق خطير في أحد الصمامات، وأصيب بعدها بعدوى بكتيرية. لكن الصدمة الكبرى تجلت بعد مرور عدة أشهر، إذ أظهرت الفحوصات والأشعة الدقيقة أن الأورام السرطانية اختفت بالكامل من أنحاء جسده كافة، في لحظة اختلطت فيها مشاعر الذهول بالارتياح التام لدى المريض وأطبائه.

ويرجح الباحثون فرضية مفادها أن الجراحة والعدوى البكتيرية تسببتا في تغير مفاجئ وجذري داخل المنظومة المناعية للمريض. وتشير الفرضية إلى أن هذه العوامل ربما أعادت «تنشيط» خلايا الدم البيضاء، وجعلت جهاز المناعة قادراً على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشراسة، بعدما كان المرض قد نجح في التخفي والهروب منها سابقاً.

ما يعزز هذا التحول المناعي الغريب، هو ما وقع للرجل بعد عامين من جراحة القلب، إذ تعرض إلى لسعة نحلة أدت إلى إصابته بالتهاب شديد ونوبة حساسية حادة هددت حياته، رغم تأكيده أنه تعرض للسعات النحل عشرات المرات سابقاً دون أن يشكي من أي حساسية. ورأى الفريق الطبي أن ظهور الحساسية الجديدة يمثل دليلاً إضافياً على إعادة تشكيل فرط النشاط المناعي الذي قضى على الورم وتفاعل بشدة مع مواد لم يكن يتحسس منها في الماضي.

ورغم شدة غرابة الحالة، أكد الباحثون أنها تظل حالة فردية نادرة لا تثبت أن جراحة القلب سبب مباشر ومضمون لعلاج السرطان، لكنها تفتح آفاقاً بحثية واعدة لفهم أسرار الجهاز المناعي وكيفية الاستفادة منه لمهاجمة الأورام المستعصية مستقبلاً.