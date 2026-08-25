أعلن نادي مانشستر يونايتد عن توقيع اللاعب الدولي الكاميروني كارلوس باليبا عقداً حتى يونيو 2031، مع خيار التمديد لمدة عام آخر قادماً من فريق برايتون الإنجليزي.



وجاء الإعلان عبر حساب النادي في الإنترنت، وتطرق النادي إلى مميزات اللاعب، إذ ذكر الموقع: «في سن الثانية والعشرين، رسّخ باليبا مكانته كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط الموهوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. خلال موسم 2024/25، احتل مجموع عدد تدخلاته واعتراضاته المركز السادس بين لاعبي خط الوسط في الدوري، كما احتل المركز الرابع في عدد مرات حمل الكرة التقدمية لكل 90 دقيقة. في الموسم الماضي، لعب باليبا 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل مرتبة ضمن أفضل ثمانية بالمائة من اللاعبين في التدخلات والاعتراضات المشتركة، إضافة إلى مرتبة ضمن أفضل واحد بالمائة في الكرات الثانية التي فاز بها، مما ساعد برايتون وهوف ألبيون على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم».



وصرح الشاب باليبا لموقع النادي بعد توقيع العقد إذ قال: «إنه شعور لا يُصدق أن أنضم إلى نادي أحلامي. اللعب في أولد ترافورد أمر مميز دائمًا، لكن فرصة القيام بذلك كلاعب في مانشستر يونايتد ستكون شرفاً حقيقياً، ولا أطيق الانتظار للعمل مع مايكل كاريك؛ فخبرته ومعرفته باللعبة تجعله المدرب المثالي لمساعدتي في الوصول إلى أعلى مستوى».



واختتم حديثه قائلاً: «طموح الجميع في النادي واضح للغاية، والمستقبل مثير للغاية، وأنا مصمم على القيام بدوري في تحقيق النجاح الذي نحن قادرون عليه معاً.».



ويُعد انضمام باليبا إلى مانشستر يونايتد خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، حيث يسعى النادي لتعزيز خط وسطه بلاعبين شباب وموهوبين، مما يعكس سياسة النادي في استقطاب المواهب الصاعدة لتحقيق الألقاب في المستقبل.