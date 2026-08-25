يكثف نادي الاتحاد مفاوضاته لإقناع لاعب وسط الأهلي السابق الإيفواري فرانك كيسيه بالانضمام إلى صفوفه، وسط محاولات من يوفنتوس للتعاقد معه، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

يوفنتوس يواصل مفاوضاته

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يواصل يوفنتوس محادثاته النشطة مع فرانك كيسيه اليوم، في محاولة لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، وتجري حالياً مناقشة بنود العقد، عقب رحيل آرثر وانتقال ميريتي إلى بشكتاش».

الاتحاد ينتظر رد كيسيه

وأضاف الصحفي الإيطالي الموثوق: «كما يمتلك كيسيه عرضين من الدوري السعودي، فيما يضغط نادي الاتحاد للحصول على رد».

مسيرة مميزة مع الأهلي

ورحل كيسيه عن الأهلي خلال الصيف الحالي عقب انتهاء عقده، بعد ثلاث سنوات مع «الراقي»، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وخلال فترته مع الأهلي، خاض لاعب الوسط الإيفواري 119 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.