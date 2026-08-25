كشف تقرير صحفي عن شرط نادي الهلال للموافقة على رحيل مدافعه التركي يوسف أكتشيشيك إلى صفوف فنربخشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أكتشيشيك قد انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من فنربخشة في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، شارك المدافع التركي في 1549 دقيقة بقميص «الزعيم»، موزعة على 23 مباراة.

الهلال يتمسك بالبيع النهائي

وبحسب صحيفة «Fotomaç» التركية، فإن فنربخشة بدأ تحركاته لاستعادة أكتشيشيك، البالغ من العمر 20 عاماً، إذ قدم عرضاً للتعاقد معه على سبيل الإعارة، لكن الهلال يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي، وهو ما لا يلقى قبولاً لدى النادي التركي، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين.

خيارات بديلة أمام فنربخشة

وأضافت الصحيفة أنه في حال عدم توصل فنربخشة إلى اتفاق مع الهلال بشأن أكتشيشيك، فسيتجه النادي التركي إلى التعاقد مع عادل دميرباغ من قونيا سبور، بعدما توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن جميع التفاصيل، كما يوجد لاعب ألانيا سبور أوميت أكداغ ضمن الخيارات البديلة لفنربخشة لتدعيم خط دفاعه.