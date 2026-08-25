يواصل نادي الهلال تحركاته لحسم صفقة الجناح الأيسر البرازيلي غابرييل مارتينيلي من نادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يتقدم في سباق الصفقة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يتقدم الهلال سباق التعاقد مع مارتينيلي، متفوقاً على أندية تركية وإيطالية، ويُجهز عرضاً بنحو 65 مليون يورو لحسم الصفقة، وذلك بعد استبعاد اللاعب من تشكيلة أرسنال في أول مباراتين رسميتين للفريق بالموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن قيمة صفقة مارتينيلي ستوفر سيولة مالية لنادي أرسنال، ما يمنح بطل الدوري الإنجليزي فرصة أكبر للتحرك من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز.

أرقام مارتينيلي

وشارك الجناح البرازيلي في 53 مباراة بقميص أرسنال بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما ساهم في تتويج «المدفعجية» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل.

عقد حتى 2027

ويرتبط مارتينيلي بعقد مع أرسنال حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».