استقبل أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، في مقر الإمارة اليوم (الثلاثاء)، أعضاء مجلس المنطقة المعينين حديثاً بموجب الأمر السامي.



وهنّأ أمير الباحة أعضاء المجلس بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيينهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، والإسهام في دعم مسيرة التنمية وخدمة المنطقة وأهلها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.



من جانبهم أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة ونائبه، مؤكدين اعتزازهم بالثقة السامية، وحرصهم على أداء مهامهم بما يسهم في خدمة المنطقة وأهلها.



حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة علي بن ناصر بشيه.