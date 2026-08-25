كشفت بيانات جديدة من غولدمان ساكس أن مشتريات الصين الفعلية من الذهب تتجاوز بكثير ما يعلنه بنك الشعب الصيني، في وقت تواصل فيه بكين تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية وتنويع احتياطياتها الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن الصين اشترت نحو 40 طناً من الذهب خلال يونيو عبر سوق لندن للتداول خارج المقصورة (OTC)، مقارنة مع 15 طناً فقط أعلنها بنك الشعب الصيني رسمياً، كما سجل شهر مايو فجوة مماثلة، إذ بلغت المشتريات الفعلية نحو 48 طناً مقابل 10 أطنان فقط في البيانات الرسمية.

فجوة بين البيانات والتقديرات

رفعت هذه الأرقام إجمالي مشتريات الصين عبر سوق OTC خلال مايو ويونيو إلى نحو 88 طناً، وهو ما يفوق إجمالي المشتريات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي الصيني منذ بداية العام، وفقاً لما ذكره موقع «Blockonomi» واطلعت عليه «العربية Business». وأشار تقرير «The Kobeissi Letter» إلى أن مشتريات يونيو تعد من أكبر عمليات الشراء الشهرية للصين منذ مطلع 2025، معتبراً أن الفجوة بين البيانات الرسمية وتقديرات السوق تعكس وتيرة شراء أعلى بكثير مما يتم الإفصاح عنه.

تعزيز الاحتياطيات

وفي الوقت نفسه، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته المعلنة، إذ أضاف 20 طناً من الذهب في يوليو، في أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي الاحتياطي إلى مستوى قياسي بلغ 2366 طناً، مسجلاً الشهر الحادي والعشرين على التوالي من الزيادات. وتزامن ذلك مع استمرار تراجع التعرض الصيني للأصول الأمريكية، إذ انخفضت حيازات بكين من سندات الخزانة الأمريكية إلى 633.4 مليار دولار في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، في إشارة إلى مواصلة إستراتيجية تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار. كما امتد الإقبال على الذهب إلى المستثمرين المحليين، حيث قفزت العقود المفتوحة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى نحو 400 ألف عقد خلال الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2025.