كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات السعودية غير البترولية (والتي تشمل إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2026 بلغت نحو 24.59 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 9.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 15.25 مليار ريال ما يعادل 62% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 9.33 مليار ريال بنسبة 38% من الإجمالي.

الصادرات السلعية

وبحسب البيانات، وبالمقارنة بشهر مايو 2026، سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً في شهر يونيو الماضي بما يعادل 1.18 مليار ريال، وبنسبة 4.6%. وشكلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي 28% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 87.76 مليار ريال.

واستحوذت الصادرات من آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها على 15.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية للخارج في شهر يونيو 2026، أي بقيمة 3.90 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية نحو 4.73 مليار ريال. ومثلت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 20.7% من الإجمالي، في يونيو الماضي، لتبلغ نحو 5.09 مليار ريال.

أكبر المنافذ

وعلى صعيد أكبر المنافذ الجمركية للصادرات غير البترولية خلال شهر يونيو 2026، جاء ميناء جدة الإسلامي في المرتبة الأولى بنحو 7.83 مليار ريال، ما يمثل 31.9% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة 2.42 مليار ريال، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 2.33 مليار ريال. وشكلت المنافذ الجمركية البحرية ما نسبته 51.6% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلتها المنافذ البرية بنسبة 27.5%، ثم المنافذ الجوية بـ 21.0%.