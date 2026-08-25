تشارك NHC Innovation في مؤتمر «ليب 2026» بصفتها شريك تقنيات المستقبل والابتكار، ضمن حضور يعكس دورها في تطوير وتوظيف التقنيات الناشئة وتحويلها إلى حلول رقمية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم تطور المدن، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المستخدم.

وستستعرض NHC Innovation خلال مشاركتها مجموعة من حالات الاستخدام والحلول التقنية المتقدمة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتوأم الرقمي، والتقنيات الجيومكانية، إلى جانب حلول تدعم تخطيط المدن، وتعزز كفاءة العمليات الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الجهات من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات أكثر دقة وفاعلية.

وتجسّد مشاركة NHC Innovation نهجها في الانتقال بالتقنيات المتقدمة من نطاق التجربة إلى حلول عملية قابلة للتوسع والتطبيق، من خلال تطوير نماذج رقمية تستند إلى تكامل التقنية والبيانات وفهم احتياجات المدن والمستخدمين، بما يعزز الأثر المستدام للحلول الرقمية.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، المهندس ريان العقل، أن المشاركة في «ليب 2026» تركز على استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات والمدن، مؤكدًا: نستعرض في ليب 2026 حلولًا وتطبيقات تقنية تسهم في رفع كفاءة الخدمات، ودعم تخطيط وتشغيل المدن، وتحسين تجربة المستخدم. وتأتي مشاركتنا بصفتنا شريك تقنيات المستقبل والابتكار لعرض نماذج عملية توضح كيفية توظيف هذه التقنيات في معالجة الاحتياجات الفعلية ودعم تطوير الخدمات في القطاعين العقاري والبلدي.

كما تركز NHC Innovation خلال مشاركتها على توسيع مجالات التعاون والشراكة مع رواد التقنية والمبتكرين والشركاء المحليين والدوليين، وبحث فرص تطوير وتبني حلول نوعية تدعم مسارات التحول الرقمي والابتكار، وتسهم في تعزيز تنافسية المنظومة التقنية في المملكة.

ويُعد مؤتمر «ليب» أحد أبرز التجمعات التقنية عالميًا، إذ يجمع نخبة من قادة التقنية والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار، ويشكل منصة لاستعراض التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات، وبحث التوجهات التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي. ويمكنكم زيارتنا في جناح NHC Innovation صالة 1جناحL90: https://go.balady.sa/VPbgA.