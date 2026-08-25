أعلن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تكفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز بنصف تكلفة تأسيس العيادات الطبية الخاصة للفائزين في المجال الطبي الراغبين في إنشاء مشاريعهم، وذلك خلال رعايته اليوم حفل الجائزة في عامها الـ39.



وكرّم خلال الحفل 27 فائزًا وفائزة في مجال التحصيل العلمي، بحضور رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتكريمه للمتميزين واهتمامه بالمتفوقين ورعايته للجائزة.



وقال أمير منطقة تبوك إن هذا اليوم يمثل حصيلة مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها، مشيرًا إلى أن من بين خريجيها أطباء ومهندسون وضباط وطيارون ورجال أعمال وتجار يعملون في مختلف مجالات الحياة، مبينًا أن كثيرًا منهم بدأوا مع الجائزة منذ المرحلة الابتدائية، ثم واصلوا دراستهم حتى تخرجوا والتحقوا بأعمالهم وأسهموا في خدمة وطنهم.



وأكد أمير تبوك أن استمرار هذه المسيرة يمثل «المكافأة الكبرى» والهدف الذي يسعى إليه، مشددًا على أن الجائزة ستواصل دعمها، ومقدمًا شكره لرئيس جامعة تبوك وأعضاء لجنة الجائزة، وللأمين السابق للجائزة الدكتور محمد اللحيدان، ولكل من أسهم في مسيرتها.



وأشار إلى أن الاهتمام بالإنسان السعودي يمثل أحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوليان تأهيل أبناء الوطن وبناته وتمكينهم اهتمامًا كبيرًا.



وأوضح أن الجائزة تأتي ضمن هذا التوجه، بما تسهم به في إعداد الشباب والشابات ليكونوا عناصر فاعلة في المرحلة القادمة، متمنيًا للخريجين والخريجات التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.



وأكد سموه حاجة الوطن إلى الكفاءات الوطنية من الأطباء والطبيبات والمهندسين والمهندسات، متطلعًا إلى رؤيتهم مستقبلًا يعملون في مستشفيات المملكة وعياداتها، ويؤسسون مشاريعهم المهنية الخاصة.