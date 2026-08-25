

تُعد الرؤوس السوداء من أكثر مشكلات البشرة شيوعاً، وهي لا تنتج عن تراكم الأوساخ كما يعتقد البعض، وإنما تحدث عندما تتجمع الدهون وخلايا الجلد الميتة داخل المسام المفتوحة، فتتفاعل مع الأكسجين وتكتسب لونها الداكن.

حمض الساليسيليك

يُعد من أبرز المكونات التي تساعد على التعامل مع الرؤوس السوداء، إذ يعمل على تقشير الجلد وفتح المسام والتقليل من تراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة. ويمكن استخدامه ضمن غسول أو مستحضر يُترك على البشرة، مع البدء تدريجياً لتقليل احتمالية الجفاف والتهيج.

الريتينويدات

تساعد الريتينويدات الموضعية، مثل أدابالين، على منع انسداد المسام وتحسين تجدد خلايا البشرة، لذلك تُعد خياراً فعالاً للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. ويُنصح بإدخالها تدريجياً إلى الروتين، خصوصاً للبشرة الحساسة، مع استخدام مرطب وواقي شمس مناسب.

التنظيف اللطيف وتجنب العصر

قد يبدو عصر الرؤوس السوداء حلاً سريعاً، لكنه قد يسبب تهيج البشرة وظهور الندبات أو زيادة المشكلة. الأفضل الاعتماد على منظف لطيف ومنتجات غير مسببة لانسداد المسام، مع تجنب الفرك القاسي والمقشرات الخشنة التي قد تزيد تهيج البشرة. وإذا كانت الرؤوس السوداء عنيدة، يمكن اللجوء إلى تنظيف واستخراج الرؤوس لدى طبيب الجلدية بطريقة آمنة.