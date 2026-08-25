لفتت فوزازا الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة، اختارت خلالها فستاناً طويلاً باللون الأزرق السماوي، جمع بين الرومانسية والفخامة في تصميم ناعم يخطف العين من الوهلة الأولى.

جاء الفستان بقصة محددة للقوام مع تفاصيل درابيه ناعمة عند الصدر، فيما أضافت الحمالة المائلة لمسة عصرية إلى التصميم، بينما غطت التطريزات اللامعة الجزء الأوسط وانسابت منه بخطوط متدرجة نحو التنورة، لتمنح الفستان حركة وبريقاً مع كل خطوة.

وأكملت فوزازا إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة ومكياج هادئ ركّز على إبراز ملامحها، مع مجوهرات رقيقة حافظت على توازن اللوك ولم تنافس تفاصيل الفستان.

واختيار الأزرق السماوي تحديداً منح الإطلالة طابعاً حالماً وناعماً، خصوصاً مع انعكاس التطريزات الفضية على القماش، لتظهر فوزازا بلوك يجمع بين الأنوثة والفخامة من دون مبالغة.