كشفت منصة «مساند» في تقرير حديث لها، عن متوسط أرقام النصف الأول من العام الحالي 2026، إذ بلغ متوسط مدة وصول العمالة المنزلية 50 يوماً، فيما تراوح متوسط تكلفة الاستقدام 6681 ريالاً.



وأفصحت المنصة أن خدمات الاستقدام امتدت إلى 39 دولة، فيما بلغ عدد طلبات نقل الخدمات أكثر من 122 ألف طلب، وتجاوز عدد عقود التأمين 450 ألف عقد، فيما بلغ عدد المكاتب الخارجية المعتمدة لدى المنصة نحو 6164 مكتباً.



وشهدت المنصة خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من الخدمات والمبادرات، من أبرزها «سياسة الانقطاع عن العمل، وإتاحة الفترة التصحيحية، وإتاحة التأمين الطبي، والربط مع العنوان الوطني.



وسمحت المنصة باستقدام العمالة المنزلية في 14 مهنة لرجال ومثلها للنساء، تمثلت في المهن التالية: «عمالة منزلية، سائق خاص، ممرض منزلي، طباخ منزلي، أخصائي علاج طبيعي خاص، مزارع منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، مدير منزل، حارس منزلي، معد قهوة منزلي، مساعد شخصي، خياط منزلي، مربي أطفال منزلي».



كما توسعت «مساند» في قنوات الدفع الرقمية للرواتب، لتصل إلى 16 قناة دفع، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات المالية في قطاع العمالة المنزلية.



وتأتي هذه المنجزات ضمن خطوات «مساند» المستمرة نحو تطوير قطاع العمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان والموثوقية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تنظيم القطاع وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.