وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية EDF لحلول الطاقة، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الفرنسي للاستثمار، الذي جمع نخبة من القيادات والمستثمرين وصنّاع القرار، وذلك خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الجمهورية الفرنسية.

وتمثل المذكرة امتدادًا لدور NHC في دعم تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. كما تهدف إلى وضع الأطر والمبادئ الأساسية للتعاون المستقبلي بين الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالحهما، في مجالات الأرصدة الكربونية، وحلول الطاقة والإنارة، والبنية التحتية الكهربائية، والطاقة الشمسية، والاستثمار في محطات الشحن الكهربائية في الأماكن العامة.

وتشمل مجالات التعاون رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، وتطوير البنية التحتية الكهربائية ومشاريع الطاقة الشمسية في وجهات NHC ومرافقها وأصولها، إلى جانب التوسع في محطات الشحن الكهربائية في الأماكن العامة وتعزيز جاهزية الوجهات، فضلاً عن تحديد وتوثيق الأرصدة الكربونية الناتجة عن مشاريع الشركة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للبصمة الكربونية، ودراسة جدوى الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الفرنسي للاستثمار، إلى جانب نخبة من القيادات السعودية والمستثمرين وصنّاع القرار من البلدين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وبحث آفاق الشراكة مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة والاستدامة والبنية التحتية، بما يعزز حضور NHC في المشهد الاستثماري الدولي.

وتجسد مشاريع NHC توجه الشركة نحو تطوير وجهات عمرانية متكاملة على أرض الواقع، ترتكز على جودة الحياة، وتوفر حلولاً سكنية متنوعة تلبي تطلعات الأسر، ضمن جهودها المستمرة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030.