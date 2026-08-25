

نفت الفنانة المصرية يسرا وجود أي خلافات بين صناع فيلم «الست لما»، مؤكدة أن غياب عدد من أبطال العمل عن العرض الخاص في مصر لم يكن بسبب أزمات أو خلافات وإنما جاء نتيجة التغيير المفاجئ في موعد الفعالية.

تغيير مفاجئ

وأوضحت يسرا في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن العرض كان مقررًا إقامته في سبتمبر قبل تقديمه بشكل مفاجئ إلى أغسطس، وهو ما تسبب في صعوبة حضور عدد من المشاركين في الفيلم بعدما كانوا خارج مصر ولم يتمكنوا من العثور على رحلات طيران مناسبة للعودة في الموعد الجديد.

رسالة للرجال والنساء

وأكدت يسرا أن الفيلم يخاطب الرجل والمرأة معًا، موضحة أنه لا يحمل موقفًا معاديًا للرجال وإنما يتناول بصورة كوميدية كيفية تعامل الرجل مع المرأة وفهم احتياجاتها، مع تسليط الضوء على عدد من القضايا التي تخص المرأة.

تحية للجمهور السعودي

وأعربت يسرا عن تقديرها للجمهور السعودي، قائلة إنها ممتنة لدعمه المستمر لمسيرتها الفنية ولحبه للفن المصري، متمنية أن ينال فيلم «الست لما» إعجاب الجمهور السعودي.

صناع العمل

يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب يسرا، بينهم ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور وآخرون.

ويشارك في العمل أيضًا عدد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي وكندة علوش وشيماء سيف وحمدي الميرغني وكريم عفيفي ولميس الحديدي وهالة سرحان، فيما كتب الفيلم كيرو أيمن ومصطفى بدوي ويتولى إخراجه خالد أبو غريب.