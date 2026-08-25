كشفت الفنانة اللبنانية مايا نصري سبب زيادة وزنها خلال الفترة الماضية، موضحة أن مرورها بظروف خاصة وتناولها بعض الأدوية أثرا على وزنها، ما دفعها إلى بدء رحلة جديدة لاستعادة رشاقتها والعودة إلى شكلها السابق.

نظام غذائي جديد

وتحدثت مايا في تصريحات تلفزيونية عن النظام الذي تتبعه حالياً، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر اهتماماً بكميات الطعام ونوعية الوجبات مع التركيز على الأطعمة الصحية، مؤكدة رغبتها في استعادة لياقتها والعودة إلى وزنها المعتاد.

علاج مقاومة الإنسولين

وأوضحت الفنانة اللبنانية أن الفحوصات كشفت ارتفاع مقاومة الإنسولين لديها، ولذلك تتلقى علاجاً مخصصاً لهذه المشكلة وليس بهدف إنقاص الوزن، معربة عن أملها في التوقف عن العلاج والحقن بمجرد تحسن حالتها، خصوصاً أنها لا تفضل الاعتماد على الأدوية.

شخصية مختلفة على المسرح

وبشأن حفلها الأخير في لبنان، فقد شهد حضور زوجها وبناتها للمرة الأولى، موضحة أن وجودهم بين الجمهور وضعها أمام تحدٍ مختلف، خصوصاً أنها كانت حريصة على أن تظهر أمامهم بالصورة التي يتوقعونها منها.

وأشارت إلى أن الغناء ليس جزءاً من حياتها اليومية داخل المنزل حتى إن زوجها نادراً ما يسمعها وهي تغني لكنها تتحول تماماً بمجرد اعتلائها المسرح، مؤكدة أن شخصيتها الفنية تظهر بشكل مختلف أمام الجمهور.

عودة بعد غياب

عادت مايا نصري إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر نحو 10 سنوات، مستأنفة نشاطها الغنائي من خلال مشاركتها في حفل «نوستالجيا فورها» بمدينة جدة، الذي جمع عدداً من نجوم الغناء في فترة الألفينات.