كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية، اليوم (الثلاثاء)، هبوط طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3 (Boeing C-17A Globemaster III) في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد إقلاعها من مطار ريغا الدولي في لاتفيا.



ووفق بيانات موقع «فلايت رادار 24»، أقلعت الطائرة، التي تحمل التسجيل 07-7181، من ريغا نحو الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت موسكو، قبل أن تنقطع إشارتها بالقرب من مطار فنوكوفو نحو الساعة 10:04.



وأظهرت بيانات الرحلات السابقة للطائرة أنها وصلت إلى ريغا صباح يوم 24 أغسطس، بعدما مرت بقاعدة أندروز المشتركة في ولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، وهي إحدى أبرز القواعد المستخدمة في نقل كبار المسؤولين الأمريكيين.



ولم تتبين طبيعة مهمة الطائرة أو هوية الأشخاص أو الحمولة الموجودة على متنها، فيما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: إن الكرملين لا يملك معلومات بشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت في موسكو.



ويأتي هبوط الطائرة في وقت تشهد فيه الاتصالات الأمريكية - الروسية تحركات مرتبطة بالمساعي الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا، إلا أنه لا توجد حتى الآن معلومات علنية تربط رحلة الطائرة بتلك الاتصالات.



ونقلت وكالة تاس الروسية، الأحد، عن مصدر أن الزيارة المرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو تأجلت، بعدما كانت تقارير سابقة تتحدث عن إمكانية إجرائها قبل نهاية أغسطس الجاري.



واستبعد المصدر أن تتم الزيارة قبل نهاية الشهر، مضيفاً أن ذلك يعني وجود أسباب لتأجيله، دون الكشف عن طبيعة تلك الأسباب.