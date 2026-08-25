كشف المايسترو المصري عمرو سليم تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل عقب تداول مقطع فيديو من حفل مهرجان القلعة، ظهر فيه عدد من الجمهور وهم يحطمون زجاج سيارته أثناء وجوده بداخلها، بعدما ظنوا أنه يواجه أزمة صحية ويحتاج إلى تدخل سريع.

أول تعليق من المايسترو عمرو سليم

وأكد سليم في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» أنه لم يتعرض لأي وعكة وأن حالته بخير، موضحاً أن ما حدث لم يكن سوى سوء فهم من الجمهور الذي تصرف بدافع الخوف والاطمئنان عليه، معرباً عن تقديره لمشاعرهم وحرصهم على سلامته.

واقعة بعد حفل القلعة

يشار إلى أن المايسترو عمرو سليم لفت، أمس، الأنظار عقب مشاركته في حفل ختام الدورة الـ34 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بعد واقعة مفاجئة شهدها محيط المهرجان عقب انتهاء الحفل الذي أحياه الفنان مدحت صالح.

الجمهور يحطم زجاج سيارته

وتجمع عدد من الجمهور حول سيارة عمرو سليم، قبل أن يحطموا زجاجها أثناء وجوده بداخلها بعدما ظنوا أنه يواجه أزمة ويحتاج إلى المساعدة، ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة غير المتوقعة التي انتهت بها محاولة الاطمئنان عليه.

يشار إلى أن عمرو سليم موسيقي ومايسترو وعازف بيانو مصري، ارتبط اسمه بالحفلات الموسيقية وقيادة الفرق الموسيقية، إذ شارك في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية في مصر.