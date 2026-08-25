كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي الوحدة فكت ارتباطها مع عدد من لاعبي الفريق الكروي بشكل نهائي، وأبرزهم سلمان المؤشر، وعبدالله العويشير، وأحمد المولد، وأحمد الرشيدي.



وتقوم إدارة النادي حالياً بمحاولات جادة لتسجيل خمسة لاعبين محليين للمشاركة في المباريات القادمة.



وقد خاض الفريق الوحداوي مواجهتين رسميتين؛ الأولى أمام فريق الشباب في الدور الـ32 من تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز بها بنتيجة 3/2، والثانية ضد العدالة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.



ولم يتم تسجيل اللاعبين الخمسة المحليين حتى الآن، ومن المقرر عدم مشاركتهم مساء غد (الأربعاء)، في مواجهة الزلفي، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.



وركز المدرب فوينيسكي على تشكيلة مواجهة العدالة السابقة، كونها الأنسب من حيث التجانس والقدرة على حسم المباراة، إذ كان الفريق متقدماً على العدالة حتى منتصف الشوط الثاني، وطلب فوينيسكي من اللاعبين عدم التفريط في نقاط المباراة، مؤكداً أن الهدف هو العودة إلى مكان الوحدة الطبيعي في دوري روشن، وليس اللعب لتحسين المركز في سلم الدوري، وأن لديهم الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصار ولا توجد ظروف تمنعهم من العودة بنقاط المباراة، ولا يريدون التفريط في النقاط منذ بداية الموسم.



من جانب آخر، توقع إدارة الوحدة عقداً احترافياً مع لاعب نادي النصر للفئات السنية الظهير الأيسر وليد صابر في صفقة انتقال حر.