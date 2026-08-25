ما إن تحلّ قيادة سعودية، وتنزل ضيفاً على بلد، إلا ويصاحبها نور الرسالة السماوية الخاتمة، وقيم ومبادئ الفروسية العربية، ومشاريع التنمية ومبادراتها الإنسانية، ومواقفها الواضحة من القضايا العادلة؛ فبلاد الحرمين الشريفين تحمل للعالم توجيهات الوحي الرباني، وسيرة النبوة الخالدة، وتاريخ أسلاف عظماء، يعيدون للزمان ذاكرته وللمكان اعتباره، ويلفتون إلى الرياض بصر وبصيرة الأكوان والإنسان.

وخلال زيارة ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية، وإتمام جدول زيارته إلى عاصمة الأضواء (باريس)، كانت المنصات الإعلامية ومواقع التواصل تتحدث عن شخصية الضيف الكبير، وتسلط الضوء على تاريخ الإسلام في جزيرة العرب. تتنقل عدسات الكاميرات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، راصدةً مواسم الحج والعمرة والزوار، ومستعرضة طبائع وسجايا ومظاهر ومخبر المواطن السعودي لتؤكد للمشاهدين في أنحاء العالم أن التحضر والمدنية ينطلقان من التمسك بالثوابت والانفتاح بوعي ومرونة مع المتغيرات التي تضيف ولا تُلغي.

وبقدر ما تعززت الشراكات، ومتّنت الزيارة مدماك التنسيق والتكامل على صعدٍ عدة، إلا أنه يظل لباريس التنوير وفرنسا الأضواء فضل في تعزيز العلاقات مع المملكة طيلة قرن من الزمان، خصوصاً أن بلاد «فيكتور هوغو» و«كامو» و«جان بول سارتر»، ومحضن منظمة اليونيسكو، ومقر معهد العالم العربي، هويتها الغالبة ثقافية، وتُدرك أن مملكة النور ليست سياسة ولا اقتصاداً فقط، بل معنى ومبنى التوحيد وكيان وحدة تاريخية، وقبلة يومية لملياري مسلم، وسلوكيات شعب تربّى على نور الوحي، وتشرّب مكارم الأخلاق، وحاز من العلوم والآداب والمكتسبات ما يجعله نموذجاً بشرياً متمدناً معتزاً بدينه، ومفاخراً بوطنه، ومباهياً بقيادته، الذين فتحوا له أبواب إثبات الذات وأتاحوا فرص النجاح والإبداع بدعم القدرات.