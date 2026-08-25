وقعت المملكة العربية السعودية والمكتب الدولي للمعارض «اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين» (SEE Agreement) لترسيخ الإطار القانوني والإداري المُنظم لمشاركة الدول والمنظمات الدولية، بما يوفر الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل استعداداتهم للمشاركة في إكسبو 2030 الرياض.

وجرت مراسم التوقيع على هامش زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الجمهورية الفرنسية.

وقع الاتفاقية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، بحضور الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المرّي.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء الأسس القانونية والإدارية لمشاركة الدول والمنظمات الدولية في إكسبو 2030 الرياض، بما يمنح المشاركين إطاراً واضحاً للمضي قدماً في استعداداتهم عبر مختلف مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، وتجسيداً لحرص إكسبو 2030 الرياض على ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات المشاركة، وتوفير أساسٍ واضح للمضي في استعداداتها بثقة، في ظل ما تحظى به من دعم وتنسيق في مختلف مراحل المشاركة.

وتُنظم الاتفاقية الجوانب العملية المرتبطة بمشاركة الدول والمنظمات الدولية وفرق عملها، بما يشمل ترتيبات السفر والتأشيرات والتسهيلات الضريبية والجمركية وخدمات التنقل، إلى جانب المتطلبات الفنية والإدارية، وبما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المشاركين، ويُمهد لمشاركة فاعلة للدول والمنظمات الدولية في هذا الحدث العالمي، لضمان تجربة مشاركة أكثر سلاسة وكفاءة قبل انطلاق إكسبو 2030 الرياض وطوال فترة انعقاده.