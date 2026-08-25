بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة، لمتابعة أوضاع موسم العمرة الحالي، والخدمات المقدمة للمعتمرين منذ لحظة قدومهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأكد الأمير سعود بن مشعل ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات، والعمل المتواصل على تطوير مؤشرات الأداء؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ولضمان توفير أعلى درجات الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1448هـ، وتمكينهم من أداء نسكهم في يسر وطمأنينة.

واطّلعت اللجنة على مؤشرات أداء الجهات، وآليات المواءمة بين جميع القطاعات العاملة في الحج، ورفع كفاءة التنسيق والتواصل المباشر بينها، بما يسهم في دعم الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

وناقشت اللجنة خطط وترتيبات الجهات لموسم حج هذا العام 1448هـ، والمشروعات والخدمات الجديدة المستهدف تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن.