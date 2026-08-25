رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44.

وأكد أن الموافقة تجسد الرعاية المتواصلة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة القطاع غير الربحي والعمل التطوعي، مشيراً إلى أن النظام الموحد يشكل أفقاً تشريعياً جديداً يسهم في تمكين العمل التطوعي وتطوير بنيته التنظيمية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية المستدامة.

وأوضح أن النظام يرسّخ ثقافة التطوع المنظم، ويحمي حقوق المتطوعين والجهات التنموية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأثر الاجتماعي.

وأكد أن إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تطبيق أحكام النظام سيعزز من كفاءة المنظومة وحوكمتها، ويكفل توفير بيئة تطوعية آمنة ومُمكّنة، بما يعضّد مسيرة التعاون والتكامل الخليجي الموحد في مجالات التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نماءه واستقراره.