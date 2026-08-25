نظّمت وكالة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير اليوم ورشة عمل بعنوان «الفساد المالي والإداري»، بحضور عدد من منسوبي الأمانة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية، والوقاية من ممارسات الفساد. واستعرضت الورشة التي قدمها المهندس عبدالله محمد القرني، مفهوم الفساد المالي والإداري، وأبرز أسبابه وصوره، إلى جانب التعريف بمخاطره وآثاره على المجتمع والمؤسسات، وانعكاساته على كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، كما تناولت الورشة أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل ورفع مستوى الوعي بالأنظمة والضوابط ذات العلاقة، بما يعزز سلامة الإجراءات، ويسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤثر في حماية المال العام.