أكد لـ«عكاظ» المشرف العام على الفئات السنية السابق بنادي الاتحاد محمد طلعت اللامي أن الفريق الاتحادي، رغم النتائج الجيدة التي حققها على الصعيدين المحلي والقاري في الموسم الحالي، يحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين أجانب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السادس من سبتمبر القادم، من أجل المنافسة على البطولات محلياً وقارياً.



وأوضح اللامي أن المباريات التي خاضها الفريق الاتحادي محلياً في دوري روشن السعودي للمحترفين أمام فرق الخلود والقادسية والحزم، وضد فريق النجمة في الدور الـ32 في مسابقة كأس الملك، وقارياً أمام فريق الجزيرة الإماراتي في الملحق الآسيوي، أثبتت حاجة الفريق الفنية في خطي الوسط والهجوم، من أجل قدرة العميد على المنافسة في دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وأشاد اللامي بالعمل الفني الذي يقوم به المدرب الألماني ينز فيسينغ مع الفريق الاتحادي، وأنه يسير بشكل جيد في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، ولكن يحتاج لتعزيز صفوف العميد بلاعبين أجانب يشكلون إضافة فنية من أجل حصد البطولات في الموسم الحالي.



واختتم حديثه بقوله: «إن جماهير الاتحاد طموحاتها كبيرة، ولا ترضى بغير فريق قوي ينافس على تحقيق البطولات في الموسم الحالي».