بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، غادر ولي العهد متوجهاً في زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية.

مراسم استقبال رسمية.. ولي العهد يصل إلى قصر الإنفاليد في العاصمة الفرنسية باريس.(واس).

وشرّف ولي العهد، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الذي أُقيم في باريس.



وشهد ولي العهد تتويج الرئيس الفرنسي نادي «أول جيمرز جلوبال» (AG.AL) بلقب كأس العالم للأندية للرياضات الإلكترونية 2026.



وعلى هامش الحفل الختامي،وقّعت وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية في الجمهورية الفرنسية؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، وتوسيع مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.

ولي العهد يصل إلى قصر الإليزيه في العاصمة باريس وفي مقدمة مستقبليه رئيس فرنسا. (واس)



استقبال رسمي وعلاقات تاريخية



وصل ولي العهد إلى قصر الإنفاليد في العاصمة باريس، مستهلًا زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية.



وجرت لولي العهد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة القصر، حيث كان في استقباله رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.



ورافقت ولي العهد مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيباً بزيارته، ثم عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الفرنسي.



والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث بحثا العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ولي العهد يصل إلى قصر الإليزيه في العاصمة باريس وفي مقدمة مستقبليه رئيس فرنسا. (واس)

مناقشة مستجدات الأحداث وتنسيق الجهود



وتناول اللقاء مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة بشأنها، قبل أن يترأس ولي العهد والرئيس الفرنسي الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومتي المملكة وفرنسا، الذي استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واختُتم بتوقيع محضر الاجتماع، حيث بحث ولي العهد والرئيس الفرنسي العلاقات السعودية ـ الفرنسية وسبل تطويرها، وجرت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المشتركة، كما عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجي وتوقيع محضر الاجتماع، وتم تبادل 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص العلا، والدفاع، والترفيه، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.



ووقعت اتفاقية لتطوير العلا في المجالات الثقافية والبيئية والسياحية والاقتصادية والتراثية، وتم إعلان نوايا لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، وتوقيع مذكرة لاستكشاف تطوير وجهة ترفيهية عالمية متعددة الاستخدامات في فرنسا، إضافة إلى مذكرة للتعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات.



تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف الفرص



بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، عُقد في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي ـ السعودي للاستثمار، الذي نظمته وزارة الاستثمار بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات في البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.



وتناول الاجتماع آفاق التعاون والفرص المتاحة لتعزيز شراكات القطاع الخاص، من خلال جلسة بعنوان «مناقشة الآفاق المستقبلية والمشاريع المشتركة»، إلى جانب حوارات إستراتيجية لقادة الأعمال ركزت على تمويل وتطوير الوجهات التحويلية، وتمكين الشراكات الصناعية، وتطوير النقل والخدمات اللوجستية، وبناء المستقبل الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.



21 اتفاقية ومذكرة تفاهم



وشهد الاجتماع الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وخاصة في البلدين، شملت قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والثقافة والصحة والسياحة، بما يعكس اتساع مجالات التعاون والفرص الاستثمارية بين المملكة وفرنسا.



وتستند الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى علاقات تاريخية بدأت عام 1926، وتطورت وصولاً إلى توقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية في ديسمبر 2024، بما عزز فرص التعاون في قطاعات جديدة.



وبلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة 63.9 مليار ريال في 2024، بزيادة تتجاوز الضعف مقارنة بعام 2021، لتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 44.2 مليار ريال في 2025.



وتشهد المملكة حضوراً متنامياً للشركات الفرنسية، مع وصول عدد التراخيص الاستثمارية إلى 651 ترخيصاً في 18 قطاعاً، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 23.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو 2.4% على أساس سنوي.



توسيع التعاون بمختلف المجالات



وشّرف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل عشاء الدولة المقام في قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله لدى وصوله الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وصدر بيان مشترك، أبرز ما جاء فيه:



تعزيز الشراكة الإستراتيجية



ترأس الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الفرنسي، وأطلقا مبادرات جديدة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.



الأمن الإقليمي ومضيق هرمز



التأكيد على الحلول السياسية والدبلوماسية، ودعم الحل التفاوضي بشأن الملف النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن، والتشديد على عودة الملاحة إلى طبيعتها وضمان حرية العبور وفق القانون الدولي.



القضية الفلسطينية



الترحيب بالاتفاق القاضي بنزع سلاح حماس، والدعوة إلى وقف مستدام لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة، مع التأكيد على حل الدولتين ورفض الاستيطان.



دعم لبنان واليمن وسورية



دعم مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية، وتنفيذ القرار 1701، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي والحل الأممي، وإدانة هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية، مع تأكيد فرنسا تضامنها الكامل مع السعودية، إلى جانب دعم سيادة السودان واستقراره وإنهاء التدخلات الخارجية، والتأكيد على وحدة سورية وتعافيها الاقتصادي، مع تأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري-فرنسي.



تعزيز التعاون الدفاعي



اعتماد إعلان لتعزيز التعاون الدفاعي، بما يشمل التسليح والتدريب والتنسيق المشترك.



التجارة والاستثمار

ولي العهد يُشرّف اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة 2026 في باريس. (واس).

أشار البيان إلى ارتفاع التجارة الثنائية لنحو 11.8 مليار دولار في 2025، مع الاتفاق على تعزيز الاستثمارات والتعاون المالي.



مشروع القدية في فرنسا



توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف تطوير وجهة ترفيهية وثقافية ورياضية متعددة الاستخدامات في منطقة سيرجي بونتواز باستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.



تعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي



توسيع التعاون في النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والطاقة النووية السلمية والهيدروجين النظيف وتقنيات خفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنيات الناشئة وبناء القدرات.



شراكة في العُلا و«إكسبو 2030»



تمديد الشراكة السعودية-الفرنسية بشأن العلا حتى 2035 في مجالات الآثار والتراث والثقافة، وترحيب المملكة بمشاركة فرنسا في إكسبو 2030 الرياض، باعتباره محطة بارزة في العلاقات بين البلدين.



مركز ثفاقي في باريس



أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشكّل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي، من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية، وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته.



استكشاف فرص التمويل والاستثمار المشترك



وقّع صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمار الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس»، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطوير أطر التعاون في مجالات التمويل والاستثمار التنموي، وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التمويل والاستثمار المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التمويل التنموي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية وتصميم نماذج تمويل وحلول استثمارية تسهم في تحويل مجالات التعاون إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ذات أثر تنموي مستدام.



تطوير الشبكة الكهربائية



وقّعت «السعودية للطاقة»، ضمن أعمال الطاولة المستديرة الفرنسي ـ السعودي للاستثمار، اتفاقية تعاون مع «البنك الاستثماري العام الفرنسي»، لتوفير حلول تمويلية تنافسية لمشتريات ومشروعات الشركة في تطوير الشبكة الكهربائية وتوسعتها، وتأتي الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2025.



53.7 مليار دولار التبادل التجاري



شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وفرنسا نمواً متواصلاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2025 نحو 53.7 مليار دولار، استحوذت الصادرات السعودية على 53.4% منه.



وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 12 مليار دولار، بارتفاع 43.8% مقارنة بعام 2021، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.



تمديد اتفاق التنمية للعُلا



عقدت اللجنة الوزارية السعودية ـ الفرنسية المشتركة بشأن العُلا اجتماعها في باريس، برئاسة وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاق التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العُلا، واستعرضا منجزات الشراكة ومجالات التعاون والاستثمارات المشتركة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استقطاب الزوار والاستثمارات، مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للعُلا.