دخل بارون ترمب، أصغر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دائرة التهديدات الإيرانية للمرة الأولى، بعدما بث التلفزيون الإيراني الرسمي مقطعاً مصوراً تضمن تهديداً مباشراً لحياته، وتناول أماكن يُعتقد أنه يتردد عليها، في خطوة دفعت جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى التحرك ومراجعة محتوى الفيديو.

وأكدت الخدمة السرية أنها على علم بالمقطع الذي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع أي مادة يمكن اعتبارها تهديداً لأحد الأشخاص الذين تتولى حمايتهم.

وقال المتحدث باسم الجهاز، نيت هيرينغ، لشبكة «CNN»: «الخدمة السرية الأمريكية على علم بالفيديو وتحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديداً للأشخاص الذين نتولى حمايتهم»، مضيفاً أن الجهاز لا يناقش تفاصيل معلوماته الاستخباراتية أو إجراءاته الأمنية حفاظاً على أمن العمليات.

«أين نقتل بارون ترمب؟»

ويبدأ الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو 3 دقائق، بعبارة باللغة الإنجليزية تقول: «أين نقتل بارون ترمب؟»، قبل أن يعرض رسوماً وخرائط لأماكن معروفة بوجود نجل الرئيس الأمريكي فيها، من بينها برج ترمب في نيويورك.

وفي نهاية المقطع، ألمح المعلق إلى وجود مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، قائلاً إن أشخاصاً «ينتظرون بفارغ الصبر الحصول» عليها.

وبُث الفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية «IRIB»، وهي مؤسسة إعلامية حكومية ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها قريبة من التيار المحافظ المتشدد في إيران، فيما يُعيّن رئيسها مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مصدر المكافأة أو مدى جديتها، كما لم تتضح هوية الجهة التي تقف وراء الدعوة الواردة في الفيديو.

حملة تستهدف عائلة الرئيس

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية لشبكة «CNN» إن الفيديو يمثل جزءاً من حملة إعلامية أوسع تستهدف ترمب وأفراد عائلته.

وبحسب المصدر، تضمنت بعض المواد السابقة معلومات عن تحركات أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي وإشارات إلى طرق يمكن استخدامها لاستهدافهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التهديدات التي طالت ترمب نفسه والسيدة الأولى ميلانيا ترمب، إلا أن بارون، البالغ من العمر 20 عاماً، يبدو أنه أول أبناء الرئيس الذين جرى استهدافهم علناً بهذه الطريقة.

وأكد المصدر أن عمليات حماية أفراد عائلة الرئيس والشخصيات المشمولة بحماية الخدمة السرية تخضع باستمرار للتعديل وفقاً لمجموعة واسعة من المعلومات الأمنية التي تصل إلى الجهاز من وكالات أمريكية وأجهزة الشرطة ودول أخرى.

تهديدات سابقة لترمب وميلانيا

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها وسائل إعلام إيرانية مواد تتضمن تهديدات ضد عائلة الرئيس الأمريكي.

فقد سبق أن ظهرت مواد إعلامية تتناول تحركات ميلانيا ترمب، إلى جانب تهديدات مباشرة للرئيس نفسه، وسط توتر حاد بين واشنطن وطهران.

وكان ترمب قد تحدث علناً في يوليو الماضي عن التهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته، قائلاً خلال قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في تركيا إنه موجود «على أي قائمة» محتملة للاستهداف، وإنه كان محظوظاً حتى الآن، لكنه حذر من أن ذلك قد لا يستمر.

وكشفت تقارير لاحقة أن ترمب غادر تركيا في ذلك الوقت في عملية أمنية غير اعتيادية، بعد أن اعتبرت السلطات الأمريكية تهديداً إيرانياً محدداً خطراً بدرجة كبيرة على حياته.

وبحسب شخص مطلع على الأمر نقلت عنه «CNN»، تضمن التهديد آنذاك احتمال استخدام صاروخ محمول على الكتف، ما دفع المسؤولين إلى الاعتقاد بأن سفر الرئيس على أي من طائرتي «إير فورس وان» كان سيعرض حياته لخطر كبير.

تهديدات عمرها سنوات

وتعود المخاوف الأمريكية من محاولات إيرانية محتملة لاستهداف ترمب إلى يناير 2020، عندما أمر خلال ولايته الرئاسية الأولى بضربة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، توعد مسؤولون إيرانيون بالانتقام، وتجددت التهديدات بصورة متكررة في مناسبات مختلفة.

وخلال مراسم تأبين المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في يوليو، ظهر أنصار للنظام الإيراني وهم يحملون لافتات تتضمن عبارات تدعو إلى قتل ترمب، إلى جانب دعوات لتقديم مكافآت لمن ينتقم لمقتل المرشد.

«معلومات الحماية» تحت المجهر

ويزيد نشر مثل هذه المقاطع من الضغوط الأمنية على أجهزة الحماية الأمريكية، خصوصاً عندما تتضمن معلومات عن أماكن وجود أفراد من عائلة الرئيس أو تحركاتهم.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الخدمة السرية عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها بعد رصد الفيديو، أكدت أن خطط حماية الأشخاص المشمولين بحمايتها تتغير باستمرار استناداً إلى تقييمات التهديدات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة.

ويأتي التصعيد الإعلامي الإيراني في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، بينما تحذر السلطات الأمريكية منذ سنوات من احتمال تعرض ترمب أو أفراد من عائلته لمحاولات استهداف مرتبطة بإيران.

وبينما لم تتأكد بشكل مستقل صحة بعض التفاصيل الواردة في الفيديو، فإن مجرد بث مادة تتضمن تهديداً صريحاً لنجل الرئيس الأمريكي وتعرض مواقع مرتبطة بتحركاته كان كافياً لدفع جهاز الخدمة السرية إلى التعامل معها باعتبارها مسألة أمنية تستحق التحقيق.